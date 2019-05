Twintig musici van het Concertgebouworkest geven vrijdagavond een concert op een bijzondere plaats: voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Ze spelen muziek van Haydn en Mozart. Het concert is live te volgen via Facebook.

De twee solisten, Laurens Woudenberg en Liviu Prunaru, bespelen historische instrumenten uit de collectie van het museum.

Tijdens de uitvoering van Mozarts Hoornconcert in Es groot speelt Woudenberg op een natuurhoorn uit ongeveer 1850, die hoorde tot de collectie van de legendarische dirigent Willem Mengelberg.

Prunaru soleert in Haydns Vioolconcert in C groot op een viool uit circa 1610, gebouwd door Giovanni Paolo Maggini. Het Rijks heeft dit instrument in langdurige bruikleen van het Haagse Gemeentemuseum.

Het concert voor de Nachtwacht maakt deel uit van de viering van het Jaar van Rembrandt. Op verschillende manieren wordt stilgestaan dat de meesterschilder 350 jaar geleden overleed.