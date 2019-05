Wethouder Sharon Dijksma overweegt de IJtunnel dinsdag te openen voor fietsers. Verschillende medewerkers van openbaar vervoersbedrijven staken die dag.

Dijksma sprak donderdagochtend tijdens een commissievergadering in de Stopera over de staking. "Ik hecht grote waarde aan het stakingsrecht, maar vind de impact van het tegelijkertijd stilleggen van de Noord/Zuidlijn en de pontveren over het IJ wel erg groot voor de stad. We bereiden ons voor op de staking en zullen de IJtunnel openstellen voor fietsers als dat nodig is, maar we hopen dat het niet zover hoeft te komen."

Wel doet Dijksma "een klemmend beroep" op de stakers om in ieder geval de belangrijkste veren in gebruik te houden. "Omdat het stadsdeel Centrum anders feitelijk een dag lang van de buitenwereld wordt afgesloten en de bewoners van Noord de stad niet meer in kunnen."

Volgende week dinsdag staken de NS, het stadsvervoer van het GVB en het streekvervoer de hele dag om voor betere pensioenen te pleiten. Die dag zijn er dus geen treinen, bussen, trams of veren.

Op 15 juni 1993 en op 9 juni 2005 werd de IJtunnel ook voor fietsers geopend. Op die dagen lag het openbaar vervoer ook plat vanwege een grote staking.