Creatieve ondernemers van "broedplek" A Lab aan het Overhoeksplein in Amsterdam-Noord zijn bang dat ze hun werkplek kwijtraken door de mogelijke komst van 48 uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente heeft plannen om de ongedocumenteerden te huisvesten op de gehele tweede etage van het pand.

Wethouder Rutger Groot Wassink informeerde de plannen voor de komst van ongedocumenteerden dinsdagavond aan de buurt tijdens een bewonersbijeenkomst. Daar kwamen ongeveer 150 geïnteresseerden op af. Groot Wassink benadrukte dat het plan nog niet definitief is, er wordt onder meer gekeken naar de reacties uit de buurt.

Meerdere ondernemers en buurtbewoners vrezen dat de broedplaats A Lab door de komst van de asielzoekers achteruit gaat of misschien zelfs verdwijnt.

"Je moet zo zien: voor een hele grote groep wordt een plek weggehaald", zei ondernemer Wytze Veenstra. De tweede etage moet worden aangepast en er komt een aparte ingang voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. "We gaan ook nog eens verbouwen, dus je krijgt overlast. En na de overlast krijg je nieuwe medebewoners."

A Lab: 'We zijn een soort curator op die plek'

Op de tweede etage zitten nu zo'n 70 tot 75 mensen, vertelde Lucas Hendricks, directeur-voorzitter van stichting A Lab. "Zij gaan nooit meer zo'n plek krijgen als deze. Niet alleen de locatie is van belang. Wij zijn een soort curator op die plek. Wij kijken heel nadrukkelijk wie daar zit en wat ze aan elkaar hebben. Wij begeleiden de mensen ook en willen van belang zijn voor de stad."

Wethouder Groot Wassink stelde dat A Lab als geheel niet zal verdwijnen. "Een broedplaats heeft ook altijd iets tijdelijks in zich", vond hij. "De functie van A Lab is zeer belangrijk voor Noord en voor de hele stad. Die willen we heel graag behouden. Met de mensen die, als we het besluit nemen, moeten verdwijnen zullen we ook kijken of we hen een andere plek in Amsterdam kunnen bieden."

Tien mogelijke locaties bekendgemaakt

Er zijn al tien andere mogelijke locaties bekendgemaakt voor de opvang van asielzoekers. Over elke locatie vond een bewonersbijeenkomst plaats, dinsdagavond was voorlopig de laatste.

Wel verwacht de gemeente binnenkort nieuwe mogelijke locaties bekend te maken. Dan zullen er opnieuw informatieavonden worden ingepland.

In totaal moeten er vanaf juli vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers volgens de nieuwe werkwijze worden opgevangen. Op dit moment worden er al vierhonderd opgevangen, op twee locaties in de stad. De asielzoekers mogen straks maximaal anderhalf jaar in een opvanglocatie blijven.