De Kinrooistraat in Nieuw-West is in de nacht van dinsdag op woensdag urenlang afgesloten geweest nadat er vuurwerk ontploft was in een geparkeerde auto en de politie nog meer niet ontploft vuurwerk in de kofferbak vond.

Omwonenden hoorden rond 1.00 uur harde knallen en alarmeerden de politie. In de straat werd een personenauto aangetroffen waarvan de ruiten waren gesprongen. Achterin de auto bleken dozen met nog onontploft vuurwerk te zitten.

De politie zette meteen de straat af en liet vervolgens ook de explosievenverkenner overkomen om onderzoek te doen. De straat bleef urenlang afgezet.

Hoe het vuurwerk in de auto terecht is gekomen en hoe het is afgegaan, is niet duidelijk. De eigenaren van de auto waarin het lag hebben aangegeven van niets te weten.