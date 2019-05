Maar liefst 24 procent van alle woningen in de Metropoolregio Amsterdam bevat vocht of schimmel. Bij huurwoningen van een woningcorporatie is dat zelfs 34,6 procent.

De cijfers blijken uit antwoorden van de gemeente op vragen over het Nederlandse WoonOnderzoek, dat iedere drie jaar wordt uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Amsterdamse tak van de SP stelde de vragen aan het college nadat uit het rapport bleek dat landelijk 1,5 miljoen woningen last heeft van vocht of schimmel.

Bij huurwoningen van een particuliere verhuurder is het percentage iets lager, namelijk 31,9 procent. In koopwoningen zit het minst vaak vocht of schimmel; in 14,1 procent van de gevallen.

Volgens de gemeente kunnen huurders met klachten voor het verhelpen van het probleem terecht bij de verhuurder of bij stichting !WOON. Het college geeft toe dat er een probleem is en benoemt dat er in 2019 wordt ingezet op het handhaven op binnenkomende vocht- en schimmelklachten.