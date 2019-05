Amsterdam

Staat van de Stad: Aantal banen gegroeid, maar polarisatie neemt toe

De werkgelegenheid in Amsterdam is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wel wordt stad meer en meer versplinterd. Dat blijkt uit het jaarlijkse programma De Stad van de Stad dat dinsdag in Pakhuis de Zwijger werd gepresenteerd. Tijdens speeches van wethouder Touria Meliani en hoofd Onderzoek van de gemeente Jeroen Slot is bekendgemaakt hoe de stad er in cijfers voor staat.