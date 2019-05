ARTIS krijgt van Het Rijk vier miljoen euro om te kunnen investeren in de monumenten in de dierentuin. Dat heeft minister Van Engelshoven dinsdag bekend gemaakt. Het geld moet deels worden besteed om de monumenten duurzamer te maken.

De minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt in totaal 35 miljoen euro beschikbaar voor twaalf Nederlandse iconen. ARTIS is daar een van. Ook de Portugese Synagoge en begraafplaats Beth Haim (2 miljoen euro) in Ouderkerk aan de Amstel en de museumhuizen van Hendrick de Keyser (500.000 euro) in Amsterdam krijgen forse bedragen.

Volgens de minister is dat geld hard nodig. "We zien dat grote monumenten extra aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven gebruiken, om ze te verduurzamen en om zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ze zijn parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst."

ARTIS telt verschillende Rijksmonumenten, zoals het Apenhuis, het Minangkabauhuis en het Wolvenhuis. Op het terrein staan in totaal 27 Rijksmonumenten en een gemeentelijk monument.

Eind vorig jaar maakte de dierentuin al afspraken met de gemeente. De komende vijf jaar krijgt het park 3,79 miljoen euro van Amsterdam om de plannen te verwezenlijken. Ook toen stond duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Zo moet er een vegetarische menukaart komen en worden petflessen geweerd.