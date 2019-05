De politie gaat tijdens wedstrijden van Ajax minder politiemensen inzetten rondom de Johan Cruijff Arena. De gemeente stelt dat ook met minder man de veiligheid waarborgen mogelijk is. Er is een dalende lijn te zien in de politie-inzet bij voetbalwedstrijden.

Het is vooral de bedoeling dat er minder wordt opgetreden bij wedstrijden die geen groot risico met zich meebrengen. Of het om een risicowedstrijd gaat, wordt vooraf bepaald. "Wij hanteren een werkwijze waarin afhankelijk van het risicoprofiel maatregelen worden ingezet", schrijft burgemeester Femke Halsema.

De gemeente is al jaren bezig met de vermindering van de inzet en streeft ernaar met zo min mogelijk mensen te kunnen handhaven. In het seizoen 2014-2015 werden er in totaal 15.840 politie-uren ingezet. Dit werd in 2017-2018 verlaagd naar 11.867 uur. Dat betekent dat er vorig seizoen 698 uur per wedstrijd werd ingezet.

Volgens Halsema kan de veiligheid te allen tijden worden gegarandeerd. Ter ondersteuning van dat standpunt verwijst ze naar de wedstrijd Ajax - FC Groningen, waarbij de politie dreigde te staken tijdens deze pot.

"Er zijn binnen de politie afspraken gemaakt over het optreden bij incidenten. Binnen de kaders van deze afspraken kon de wedstrijd doorgaan. De aangekondigde staking zou niet hebben betekend dat de politie helemaal afwezig was; de politie zou inzetbaar zijn geweest bij incidenten", stelt Halsema.

De politie is overigens alleen verantwoordelijk voor de openbare ruimte rondom het stadion. De Johan Cruijff Arena zorgt voor de veiligheid binnen het stadion. Zij kunnen extra beveiligers inzetten wanneer dit noodzakelijk zou zijn.