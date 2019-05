Een speciale politie-eenheid heeft zaterdag drie verdachten aangehouden nadat zij grote geldbedragen hadden omgewisseld in Amsterdam. Het gaat om een vijftienjarige jongen, een 42-jarige en een 45-jarige vrouw. Zij worden verdacht van het witwassen van geld.

Het drietal trok de aandacht van de politie toen ze in vijf minuten tijd bij twee verschillende geldwisselkantoren ruim 7.000 euro omwisselden in dollars. Daarop besloot het politieteam het drietal drie uur lang te volgen om een beter beeld te krijgen van hun activiteiten.

Toen ze de binnenstad met de auto wilden verlaten, besloot de politie in te grijpen en werden ze aangehouden. De politie onderzoekt nog of in het geval van de vijftienjarige jongen ook sprake is van uitbuiting of mensenhandel.

De verdachten bleken een woning in West te hebben, waar eveneens grote geldbedragen werden gevonden.