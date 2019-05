Bij een steekpartij bij winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost is een man afgelopen nacht gewond geraakt. De dader is gevlucht.

Het slachtoffer kreeg rond 1.30 uur ruzie met een groepje bij Café 't Klokje. Vervolgens werd hij met een mes in zijn borststreek gestoken.

Nadat de hulpdiensten arriveerden, is het slachtoffer per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is.

De politie onderzoekt de oorzaak van de ruzie en de betrokkenheid van onder meer het slachtoffer als de dader bij het incident.