De Westergasfabriek is vrijdag officieel veranderd in de Westergas. De nieuwe visie en toekomstplannen zijn gepresenteerd tijdens een openingsevenement.

Westergas moet in tegenstelling tot de Westergasfabriek een "platform worden met een eigen identiteit en programmering", aldus de nieuwe eigenaren Duncan en Lisca Stutterheim en Foppe Eshuis en Lennart Rottier, van vastgoedbedrijf Millten.

Eind 2018 werd bekend dat de Stutterheims de zeventien gebouwen van de Westergasfabriek overkochten.

De evenementen moeten zoveel mogelijk verspreid plaatsvinden over het hele terrein. De reeds gevestigde bedrijven worden betrokken bij de programmering.

Nieuwe, inhoudelijke rol

De eigenaren wil dat de Westergas een "Amsterdams, levendig cultuurdorp voor cultuur in alle vormen wordt. Amsterdamse uitgangspunten als vrijheid, diversiteit en creativiteit staan hierbij centraal", is te lezen in een persbericht.

"Wij hebben de ambitie om nog meer een inhoudelijke rol te vervullen op het terrein. Daarbij willen we benadrukken dat Westergas meer is dan de fabrieksgebouwen, maar ook invulling geeft aan de exploitatie van de zeventien panden. Vandaar dat de Westergasfabriek - al jaren in de volksmond Westergas genoemd - vanaf nu ook zo gaat heten".

Onderdeel van de nieuwe programmering zijn het WestergasTheater en de pop-up gallery het Meterhuisje. Het WestergasTheater wordt vrijdagavond officieel geopend.

De nieuwe eigenaren zijn van plan om de duurzame herontwikkeling voort te zetten. Ze willen Westergas het liefst volledig plasticvrij maken. Ook worden er dit jaar een duurzaam afvalplan in werking gezet voor alle ondernemers en organisatoren die bij Westergas betrokken zijn.