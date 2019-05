Het College van Bestuur (CvB) van de UvA heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan over een inmiddels vertrokken hoogleraar rechtsgeleerdheid. De man moest in 2018 vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag. De UvA komt nu met maatregelen om machtsmisbruik te voorkomen.

Eerder gaf de UvA al toe niet genoeg te hebben gedaan met de signalen over het gedrag van de hoogleraar.

Het CvB kondigt nu in een brief aan studenten en werknemers maatregelen aan om nieuwe gevallen van machtsmisbruik te voorkomen.

Volgens een woordvoerster heeft het college van bestuur eerdere deze week ook besloten een 'ombudspersoon' aan te stellen. "Deze nieuwe ombudspersoon zal onafhankelijk moeten functioneren en komt dan ook van buiten de organisatie."

Zo krijgen alle leidinggevenden een verplichte training, waarbij er "speciale aandacht is voor sociale veiligheid en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag". Ook wordt er strenger nageleefd dat er meer dan één hoogleraar betrokken moet zijn bij een promotie.

Grensoverschrijdend gedrag

In november van vorig jaar werd duidelijk dat een hoogleraar was weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag. De universiteit liet verder nog los dat er een "gevoel van onveiligheid" zou heersen op de afdeling waar de man werkte, maar verder werd niet duidelijk was er precies gebeurd was.

Het NRC onthulde afgelopen woensdag meer details over het gedrag van de hoogleraar. Zo zou hij regelmatig vrouwonvriendelijke opmerkingen maken richting vrouwelijke collega's en veelvuldig zijn machtspositie misbruiken. Studenten gaven hem de bijnaam "een acht voor een nacht".