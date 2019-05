Amsterdam

Verdachte verkrachtingspoging Amsterdam vanaf jonge leeftijd veelpleger

De 27-jarige tbs'er die wordt verdacht van een verkrachtingspoging op de NDSM-werf in Amsterdam in april, is al vanaf negenjarige leeftijd in contact met politie en justitie. De verdachte staat bekend als "hardekernjongere" en behoort tot de Top 600, zo staat in een uitspraak van het gerechtshof in de stad, daterend uit 2015.