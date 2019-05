De gemeente Amsterdam gaat kleinschalige experimenten met deelbakfietsen in de stad toestaan. Volgens het college bieden de bakfietsen mogelijk een alternatief voor autoritjes en moeten ze daarom niet helemaal worden geweerd uit Amsterdam.

Dat schrijft de gemeente na vragen van raadslid Wil van Soest van Partij van de Ouderen. De weg lijkt daarmee te worden vrijgemaakt voor aanbieders zoals Cargoroo, die al elektrische deelbakfietsen in Haarlem exploiteert.

Van Soest is bezorgd dat de deelbakfietsen, met name vanwege de breedte, voor problemen op het fietspad zullen zorgen. Ze vraagt zich dan ook af of dat niet de reden was dat onlangs snorfietsen van het fietspad werden geweerd. Volgens de gemeente nemen bakfietsen wel ongeveer evenveel ruimte in beslag als een snorfiets, gemiddeld 75 centimeter, maar is er geen sprake van een groot snelheidsverschil zoals dat wel bij snorfietsen het geval is.

Wel zijn deelbakfietsen langer dan een snorfiets, waardoor ze bij parkeren meer ruimte innemen. Maar volgens de gemeente is de ruimte die deze innemen slechts relatief. "Vervangen zij de normale fiets met een persoon, dan neemt de bakfiets meer ruimte in. Ter vervanging van een auto neemt de bakfiets minder ruimte in."Ook verwacht de gemeente dat deelbakfietsen vaker worden gebruikt en dus minder lang zullen stilstaan dan bakfietsen in eigen bezit.

Om de beperkte ruimte op het fietspad te verbeteren worden de drukste fietsroutes de komende jaren door de gemeente aangepakt.