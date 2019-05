Het Museumplein in Amsterdam was donderdagmiddag volledig gevuld met mensen voor de huldiging van Ajax. Wij brachten de dag in beeld.

Het feest begon om 16.00 uur en duurde tot 17.30 uur. (Foto: ANP)

De spelers van Ajax op het podium stonden samen met de vader en broer van Nouri tijdens de huldiging op het Museumplein. (Foto: ANP)

Peter Beense trad op tijdens de huldiging. (Foto: ANP)

Op het plein was ruimte voor zo'n 100.000 supporters. (Foto: ANP)

Het plein kleurde rood en wit, de Ajaxkleuren (Foto: ANP).

Glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas waren op het huldigingsterrein verboden (Foto: ANP).

Toch werd vuurwerk afgestoken (Foto: ANP).

De Ajax vrouwen met de KNVB beker tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein. (Foto: ANP)

Het was voor het eerst in lange tijd dat de huldiging van de Amsterdamse club weer midden in de stad was (Foto: ANP).

Het Museumplein stond helemaal vol (Foto: ANP).