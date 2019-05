Een nieuw asielzoekerscentrum (azc) in de Houthavens moet over vier jaar openen. Op dat moment kan het tijdelijke azc aan de Willinklaan bij Sportpark Ookmeer in Nieuw-West haar deuren sluiten.

Wethouder Kukenheim heeft dat donderdag in de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport gemeld.

"De gemeente en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) spannen zich in om het azc in de Houthaven in 2023 op te leveren", schrijft de wethouder in een donderdag naar de gemeenteraad verstuurde brief. Of het tijdelijke azc in de Willinklaan in 2023 dicht kan is afhankelijk van de oplevering van het nieuwe azc.

Buurtbewoners van het tijdelijke azc aan de Willinklaan kwamen in 2016 al in opstand tegen de plannen. Zij vochten het besluit van de gemeente aan bij de rechter. Ze verloren die zaak en in februari 2018 opende het azc haar deuren.

In het tijdelijke azc kunnen maximaal 512 asielzoekers terecht. Het aantal bewoners varieert meestal tussen de 450 en 500. In 2018 zijn in totaal 184 statushouders die nog in het azc verbleven gestart met de begeleiding naar werk.