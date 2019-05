Een in de bosjes geparkeerde auto is woensdagavond volledig uitgebrand langs het Bosch van Drakensteinpad in Nieuw-West.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto al volledig in brand. Er is dan ook weinig van het voertuig over. Vermoedelijk is de auto gedumpt en vervolgens in brand gestoken.

De politie onderzoekt de zaak.