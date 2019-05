De voorbereidingen voor de huldiging van Ajax op het Museumplein zijn bijna afgerond. Volgens Burgemeester Femke Halsema is veel gedaan om onveilige situaties te voorkomen, 'maar zijn garanties over veiligheid niet te geven'.

"We kunnen alleen onze ongelooflijke best doen om het zo veilig mogelijk te maken", verklaart Halsema. "En dat doen we."

Toch is de keuze voor het Museumplein als locatie voor de huldiging van Ajax na het behalen van het landskampioenschap en de KNVB-beker de juiste plek volgens de burgemeester. "Amsterdammers, en ik denk mensen uit heel Nederland, willen ook een feest. Het kampioenschap van Ajax moet gevierd worden. En waar vier je dat beter dan op het Museumplein?"

Halsema kreeg veel kritiek te verduren na het harde ingrijpen van de politie tijdens het thuisduel in de Champions League tegen Juventus. De Mobiele Eenheid (ME) richtte waterkanonnen op supporters, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen. Doel was om een zogenoemde Entrada met fakkels en vuurwerk te voorkomen, vanwege de gevaren voor betrokkenen.

Halsema gaat speechen tijdens huldiging

Desondanks zal de burgemeester speechen tijdens de huldiging. "Ik vind het best wel een spannend moment, daar zal ik niet over jokken. Ik heb filmpjes gekeken van mijn voorgangers en gezien dat het een goede traditie is dat de burgemeester uitgefloten wordt. Daar ben ik op voorbereid", reageert ze lachend.

De speech heeft ze nog niet geschreven. "Ik denk dat ik drie zinnen mag zeggen, dan gaat de aandacht weer naar Ajax. En dat is terecht."