Het Rijksmuseum lanceert een videotour in de Nederlandse Gebarentaal. Daarmee kunnen dove en slechthorende kunstliefhebbers gebruikmaken van een tour langs twintig kunstwerken in het museum, plus een schat aan informatie, video's en animaties.

De Nederlandse Gebarentaal is als tiende taal toegevoegd in de app van het Amsterdamse museum.

Het Rijksmuseum bood al maandelijks rondleidingen in de Nederlandse Gebarentaal aan. Het is het eerste museum in Nederland dat nu daarnaast zo'n videotour aanbiedt. In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit al langer.

Het Amsterdamse museum heeft de ambitie om volgend jaar een videotour in International Sign aan te bieden. Dit is een internationale gebarentaal die voor een groot deel bestaat uit de Amerikaanse gebarentaal aangevuld met gebaren uit andere talen.