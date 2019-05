Binnenland In Amsterdam aangehouden tbs'er al veroordeeld voor verkrachting in 2013 De 27-jarige man die wordt verdacht van een poging tot verkrachting op de Amsterdamse NDSM-werf op 12 april van dit jaar, is eerder in hoger beroep al veroordeeld tot een celstraf van 33 maanden en tbs voor een verkrachting op Eerste Kerstdag 2013.