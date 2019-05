Klanten van Ziggo in Noord-Holland zijn vanaf woensdagochtend de dupe van een storing in de internetvoorziening. Vooral in Amsterdam en Haarlem wordt geklaagd over het uitvallen van het internet.

Volgens de site allestoringen.nl is de storing sinds 9.50 uur gaande. Uit de kaart blijkt dat in Noord-Holland vooral Amsterdamse en - in mindere mate - Haarlemse huishoudens en bedrijven zijn getroffen.

Volgens een woordvoerder van Ziggo klopt het dat er vanochtend in grote delen van Noord-Holland een storing optrad. "Maar die is sinds 11.30 uur verholpen." Mogelijk werd die 'hickup' veroorzaakt door werkzaamheden in de buurt, aldus de woordvoerder. "Als mensen nog geen internet hebben, raden we ze aan het modem te resetten."

Ook dinsdagavond werd geklaagd. Een zakelijke klant uit Haarlem had 'de hele dag' last van een haperende internetverbinding, al waren er toen volgens het webcareteam van het bedrijf 'geen storingen zichtbaar'.