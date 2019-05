De gemeente Amsterdam heeft de komende jaren bijna 300 miljoen euro nodig om de bruggen, kades en wegen in de stad aan te pakken. Ook wordt er meer geïnvesteerd in de jeugdzorg en in culturele projecten, blijkt uit de voorjaarsnota die woensdagochtend wordt gepresenteerd door wethouder financiën Udo Kock.

Wethouder Dijksma luidde eind vorig jaar de noodklok over de erbarmelijke staat van de infrastructuur in de stad. Het onderhoud daarvan is door opeenvolgende stadsbesturen op zijn beloop gelaten. De komende jaren wordt 289 miljoen euro besteed aan de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Vanaf 2023 komt daar structureel 15 miljoen euro per jaar bij. Het geld zal ook worden gebruikt voor het behoud van groen en het herplanten van bomen.

Ook wordt er bijna 38 miljoen euro vrijgemaakt voor de jeugdzorg. Verder gaat er de komende vier jaar 20 miljoen euro naar banenplannen voor langdurig werklozen en trekt het college 41 miljoen euro uit voor een aantal culturele projecten.

Daaronder vallen onder meer de renovatie van theater Meer en Vaart in Nieuw-West, de uitbreiding voor het uit zijn jasje gegroeide Amsterdam Museum en het oprichten van het nieuwe kennisinstituut aan de Zuidas, OBA Next.

8 miljoen euro voor veiligheid

Burgemeester Halsema krijgt de komende twee jaar 8 miljoen euro per jaar voor de veiligheid van de stad. Dit geld wil zij besteden aan bodycams voor handhavers en voor de aanpak van drugscriminaliteit en radicalisering.

Verder is er geld nodig voor het opschonen van de binnenstad. Volgend jaar kan Halsema 6 miljoen extra inzetten voor reiniging en de handhaving.

Tot slot wordt ook 3 miljoen euro uitgetrokken voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025.

185 miljoen uit Vereveningsfonds

Van deze bedragen wordt 185 miljoen euro gehaald uit het Vereveningsfonds. Vorig jaar bij de presentatie van het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en de SP werd ook al 150 miljoen euro uit het Vereveningsfonds vrijgespeeld om de stad te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

De gemeente wil zelf ook 'slimmer en efficiënter' gaan werken, er moet jaarlijks 50 miljoen euro bespaard gaan worden op de eigen organisatie. Qua personeel gaat het om een besparing van ten minste 100 fte.

Verder wordt het duurder voor ondernemers om sommige vergunningen aan te vragen en moeten de gestegen parkeertarieven soelaas bieden.

Nieuwe plannen voor toeristenbranche

De toeristenbranche moet op termijn jaarlijks 105 miljoen euro opbrengen. Daarvoor worden woensdag ook nieuwe plannen gepresenteerd. Voor iedere hotelovernachting betalen gasten een toeslag van 3 euro per nacht.

Om praktische redenen geldt deze maatregel niet voor mensen die hun woning via platforms als Airbnb verhuren, daar zal de toeristenbelasting verhoogd worden van 7 procent nu naar 10 procent straks.