De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een brand in een meterkast in een woning aan de Kuinderstraat in Amsterdam-Zuid.

Dit meldt brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter. De brandweer had de brand snel onder controle.

Een bewoner is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken in verband met rookinhalatie. Verder zijn er geen gewonden gevallen.