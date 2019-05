Zes horecavergunningen zonder sluitingstijd treden wellicht aan het einde van dit jaar nog in werking. De gemeente geeft horecagelegenheden tot eind juli de kans om zich aan te melden voor deze felbegeerde vergunning.

De gemeente vindt dat het tijd is voor een toevoeging aan het Amsterdamse nacht- en dagleven. Hoewel meteen gedacht kan worden aan het ontstaan van grote clubs die tot vroeg in de ochtend muziek blazen, is dat niet de bedoeling. De initiatieven moeten juist het uitgaansleven diverser en spannender te maken.

Zo ziet de gemeente kansen in rustige plekken voor nachtbrakers, gestrande reizigers of plekken voor mensen die simpelweg willen werken, eten, sporten of praten. Geen rocket science dus, maar het liefst wel een origineel idee dat meer biedt dan het 'klassieke' clubconcept.

Voor de aanmelding moet een plan geschreven worden waar onder andere de noodzaak en motivatie van de vergunning toegelicht moeten worden. Verder verwacht de gemeente ook maatregelen en afspraken tegen overlast en wordt hebben plannen die aandacht besteden aan een 'bijzondere samenwerking' een streepje voor.

Amsterdammers met een leuk idee kunnen zich hier tot 31 juli aanmelden.