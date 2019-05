Taxichauffeurs zeggen donderdag een staking te willen houden op de standplaats bij Centraal Station. Dat doen ze uit protest tegen het aangekondigde standplaatsmanagement, dat toezicht moet houden bij het station.

De chauffeurs zullen in geval van een staking van 12.00 uur tot 17.00 uur alle beschikbare plekken op Centraal bezet houden, zodat niemand er kan komen.

Op dit moment is er al handhaving in en om Centraal, maar nieuw is het idee van standplaatsmanagement (SPMM). Deze standplaatscoördinatoren zullen onder andere letten op en ingrijpen bij ritweigering, geluidsoverlast en het hinderen van consumenten bij het kiezen van een taxi.

Van taxichauffeurs wordt verwacht dat ze de coördinatoren indirect zelf betalen; voor elke rit vanaf de standplaats bij het station moeten zij een toeslag van 30 cent neerleggen.

Verwacht wordt dat dit volgend jaar 60 cent per rit zal worden en over twee jaar 90 cent. Wel heeft de gemeente Amsterdam toegezegd om de eerste twee jaar mee te betalen aan de toezichthouders. Veel TTO-chauffeurs zijn niet blij met de coördinatoren en de constructie die daar voor is bedacht. Om die reden zullen ze donderdagmiddag hun werk op de standplaats neerleggen.