In Amsterdam zijn twee zeecontainers op straat verhuurd via Airbnb, meldt AT5 zondagavond. Het gaat om een container in de Spaarndammerstraat en een container aan het Pauwenpad in de hoofdstad. In de containers lagen alleen wat bedden op de vloer.

De zaak kwam volgens de stadszender aan het rollen door een Facebookbericht van Pretpark Amsterdam, een groep die al langere tijd ageert tegen de negatieve effecten van het toerisme in de stad.

Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben het 'hotel' zondagochtend weggesleept. Na klachten van buurtbewoners, bleek namelijk dat het stadsdeel geen vergunning had afgegeven voor het plaatsen van een container.

De gemeente wil de wegsleepkosten verhalen op de verhuurder, maar heeft hem tot op heden nog niet kunnen vinden.

Toerist betaalde 134 euro voor overnachting

Een nietsvermoedende Engelse toerist betaalde onlangs maar liefst 134 euro voor het optrekje. Bij aankomst stond hij met open mond te kijken waar hij zijn geld aan had uitgegeven, zo vertelt hij tegen AT5.

"We waren er al drie keer met de taxi omheen gereden, we dachten: dit kan het niet zijn. Maar toen we uitstapten bleek dat het wél zo was. We deden de deur open en keken naar binnen, deden de deur op slot en gingen weg. Toen hebben we een hotel genomen", aldus de Brit.

De gedupeerde deed een melding bij Airbnb en eiste zijn geld terug bij de verhuurder. Die weigerde dat. Uiteindelijk heeft Airbnb het bedrag aan de toerist vergoed.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegt tegen AT5 dat hij de zaak gaat onderzoeken.