In een trappenhuis aan de Vleutenstraat in Zuidoost heeft vannacht een schietpartij plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond.

De politie kreeg vannacht rond 04.15 uur uit Gaasperdam meldingen van buurtbewoners die schoten hoorden in het trappenhuis. Toen de politie arriveerde, bleek er op de derde verdieping op een woning te zijn geschoten.

Niemand raakte gewond. Kort na de beschieting is een scooter met daarop twee in het zwart geklede mannen gezien. Zij zouden zijn weggereden via Puiflijkpad in de richting van het Reigersbos en Holendrecht.

De politie is op zoek naar getuigen en onderzoekt een mogelijk verband met een eerder incident in dezelfde wijk. In een auto werden toen twee jerrycans met brandbare vloeistof aangetroffen met daaraan vuurwerk bevestigd.