De toren van de Bloemgrachtkerk is afgelopen week verwijderd. Dit nadat inspecteurs ontdekt hadden dat de kerktoren instabiel was en dreigde in te storten, meldt de gemeente op haar website.

Het spoedonderzoek dat was ingesteld volgde op een melding van een omwonende van het kerkje aan de Bloemgracht. De toren zou de afgelopen weken steeds meer in verval zijn geraakt.

Uit het onderzoek bleek al snel dat de staat van de toren dusdanig slecht was dat het een gevaar opleverde voor met name gebruikers van de openbare weg. Oorzaak van de slechte staat van de toren is dat de verankering van de dragende kolommen was weggeroest.

De toren en de kolommen stonden daardoor niet meer met elkaar in verbinding, wat voor instabiliteit zorgde. De toren is in zijn geheel verwijderd, zodat deze, wanneer hij gerestaureerd is, weer teruggeplaatst kan worden.