Amsterdam neemt voorlopig geen nieuwe maatregelen tegen het gebruik van lachgas in de stad. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim wil eerst onderzoek doen naar lachgas.

Dat heeft de wethouder donderdag laten weten in de raadsvergadering na vragen van de ChristenUnie (CU). De CU had gevraagd om maatregelen nadat bekend werd dat tientallen mensen onwel zijn geworden door het gebruik van lachgas op Koningsdag.

Kukenheim zei dat er nog te weinig bekend is over het gebruik van lachgas en de gevolgen daarvan. De wethouder wil eerst alle onderzoeken afwachten. Verder zegt ze dat ze niet van plan is om lachgas te verbieden.

Ook wil ze geen ontmoedigingsbeleid op festivals.

Boosdoener 'lastig vast te stellen'

Volgens de wethouder zijn er drie personen na het gebruik van lachgas overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat dit in combinatie was met alcohol, is het volgens Kukenheim lastig vast te stellen welke stof de boosdoener was.

De gemeente liet een dag na Koningsdag weten dat er tientallen mensen door ambulancepersoneel zijn behandeld na het gebruik van lachgas, de meesten hadden vermoedelijk ook te veel alcohol op. Zij konden ter plaatse worden behandeld.