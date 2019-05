Ajax is na de 0-1-zege van vorige week in Londen mogelijk dicht bij een eerste finale sinds 23 jaar in de Champions League. Veel Amsterdamse horecagelegenheden zenden de wedstrijd uit op een groot scherm. Een overzicht met enkele tips.

Chin Chin Club

Chin Chin Club presenteert haar eigen opstelling voor de halve finalestrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur: tien schermen, kilo's confetti, liters bier en de beste Hollandse meezingers. De club zal worden getransformeerd tot een heuse voetbalkantine. Voorafgaand zal een speciaal Ajax-menu worden geserveerd, hiervoor moet wel worden gereserveerd.

Waar: Rozengracht 133

Deuren openen om 18.00 uur

Entree: gratis

Meer informatie

Westerunie

In de Westerunie kunnen ajacieden zich onder begeleiding van de muziek van André Hazes achter hun ploeg scharen. Het bier wordt in pullen geschonken en vanaf zit- en staplekken is de wedstrijd goed te volgen op een 'mega-scherm'.

Waar: Klönneplein 4-6

Deuren openen om 19.00 uur

Entree: gratis

Meer informatie

Chicago Social Club

Bij Chicago Social Club gaat het dak eraf als Ajax het tot de finale van de Champions League weet te schoppen: dan blijft de club open tot 4.00 uur in de nacht. De wedstrijd is te kijken op een 'XXL scherm' en bier kan in pitchers besteld worden.

Waar: Leidseplein 12

Deuren openen om 20.00 uur

Entree: gratis

Meer informatie

Het Sieraad

Bij Het Sieraad in West claimen ze Ajax uit te zenden op 'het grootste scherm van de stad'. Een dj zal Amsterdamse hitjes draaien. Bij entree kunnen munten worden gekocht voor eten voor de prijs van 8,50 euro. Er is keuze uit onder anderen kipcashew met Thaise groente en rijst, een classic Edel hamburger of een vegaburger.

Waar: Postjesweg 1

Deuren gaan open om 19.00 uur

Entree: gratis

Meer informatie

Panama

Deze club is zo in de wolken van het Amsterdamse succes in de Champions League dat ze woensdagavond alle gasten het eerste biertje cadeau doen. De wedstrijd wordt gekeken op een groot scherm. Om zeker te zijn van een goede plek, kan er gereserveerd worden.