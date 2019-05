Uitbaters van Amsterdamse horecazaken maken zich zorgen over de toestroom van Nederlandse en Engelse supporters rond het tweede halve finale-duel in de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA. Meerdere zaken zouden bewakers hebben ingehuurd.

Dat meldt Pim Evers van de Amsterdamse tak van brancheorganisatie KHN. "Veel eigenaren zijn zenuwachtig."

De uitbaters weten niet wat hen te wachten staat qua aantallen supporters. ,,We hebben gehoord dat er duizenden Britten onderweg zijn, maar we weten niet of dat er een paar duizend zijn of tienduizenden. We weten dus niet waar we ons op moeten voorbereiden."

Evers hoopt dat de politie en de ME terughoudend zullen zijn met ingrijpen tijdens de 'entrada', de massale sfeeractie die de supporters van Ajax willen houden in het Arenapark. "Hard ingrijpen is meestal geen goed idee", zegt Evers, verwijzend naar de entrada voorafgaand aan Ajax-Juventus vorige maand, waarbij de ME hard optrad met waterkanonnen. De supporters spraken van onnodig machtsvertoon.

Ajax dicht bij eerste finaleplaats Champions League sinds 1996

De Amsterdammers zijn na de 0-1-zege van vorige week in Londen dicht bij de eerste finale sinds 23 jaar in het miljoenenbal.

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.