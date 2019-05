Amsterdam

In beeld De sfeer in Amsterdam in aanloop naar Ajax-Tottenham Hotspur

Duizenden voetbalsupporters hebben zich verzameld in Amsterdam om de halve finalestrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur te zien; in het stadion of in de kroeg. Ajax is na de 0-1-zege van vorige week in Londen dicht bij een eerste finale sinds 23 jaar in de Champions League.