De veertigjarige Tim S. is dinsdag veroordeeld tot zestien jaar cel voor een dodelijk schietincident op 23 november 2017 in de Amsterdamse wijk Kattenburg. Daarbij kwam een negentienjarige jongen om het leven.

In november van 2017 zou S. door een groep jongens zijn ingesloten, geschopt en geslagen. Hij had ruzie met hen over een gestolen scooter.

Enkele dagen voor de ruzie zou S. een scooter met beenkleed hebben meegenomen en het later hebben teruggegeven zonder kleed. Vlak voor het schietincident probeerde hij het kleed opnieuw op de scooter te bevestigen, tot hij van achteren werd aangevallen.

Hij werd geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. S. haalde daarna het vuurwapen tevoorschijn en begon te schieten op de groep jongens. Een van hen kwam om het leven, twee anderen raakten ernstig gewond. Vier van de jongens konden aan de kogels ontkomen.

Het vonnis van de rechtbank Amsterdam komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man moet naast de gevangenisstraf ook ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.

Gianni L. een van gewonden

Een van de gewonden was Gianni L. Eind januari vorig jaar was hij het vermoedelijke doelwit van een dodelijke schietpartij in een buurtcentrum op het naburige eiland Wittenburg.

Bij deze schietpartij kwam een zeventienjarige stagiair om het leven.