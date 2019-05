De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of aannemers verboden prijsafspraken hebben gemaakt in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW-)sector in de gemeente Amsterdam. Dat schrijft ACM maandag in een persbericht.

De ACM kreeg tips over mogelijk verboden afspraken tussen verschillende aannemers bij aanbestedingen van de overheid. Zo zouden aannemers mogelijk hebben onderhandeld over de hoogte van de prijzen en wie de opdracht zou krijgen.

Als dat klopt, dan is de concurrentie vervalst. Dat leidt mogelijk tot hogere prijzen, lagere kwaliteit of minder innovatie, aldus de ACM. De toezichthouder heeft de afgelopen maand invallen gedaan bij meerdere bedrijven.

De betreffende aanbestedingen waren voor projecten tussen de 100 duizend en 2 miljoen euro. De overheid geeft jaarlijks miljarden uit via aanbestedingen. Ondernemers concurreren vervolgens onderling om zo'n project, waarbij de onderneming met het beste aanbod in prijs en kwaliteit de aanbesteding 'wint'.

ACM: 'Geheime prijsafspraken leiden tot hogere kosten'

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: "Geheime prijsafspraken tussen ondernemers bij een aanbesteding vervalsen de concurrentie en leiden tot hogere kosten van het project voor de overheid.

De Mededingingswet verbiedt afspraken die de concurrentie vervalsen. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler de hogere rekening. De ACM bewaakt eerlijke concurrentie bij aanbestedingen van de overheid."

De autoriteit onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet is overtreden. Dit kan twee uitkomsten hebben. Aan de ene kant kan de ACM concluderen dat de wet helemaal niet is overtreden.

Aan de andere kant kan blijken dat de wet wel degelijk is overtreden, waarop de autoriteit een sanctie kan opleggen. Dat kan bijvoorbeeld een boete zijn, die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van de betrokken onderneming. Leidinggevenden kunnen een persoonlijke boete krijgen.