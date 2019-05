De Cuyperstrap die de stationshal van het Amsterdam Centraal Station moet gaan verbinden met de metrohal is later klaar. De ontwerpers moesten terug naar de tekentafel omdat de grond niet zo goed was als eerder gedacht.

Dat meldt de Vervoerregio Amsterdam. "Eigenlijk zouden de werkzaamheden eerder beginnen, maar omdat de grond hier toch niet voldeed aan de verwachte samenstelling moesten we weer terug naar de tekentafel", legt projectleider Dries van Heusden uit.

"Dit is natuurlijk een bijzonder stukje Amsterdam met behoorlijk wat technische constructies in de grond. Het is daarom belangrijk dat alles weloverwogen gebeurt, zodat alle constructies nog zeker honderd jaar meekunnen zonder dat ze negatieve effecten op elkaar hebben."

Volgens Van Heusden is de trap nog steeds in 2020 klaar. Eerder was de voorspelling dat dit aan het begin van 2020 het geval zou zijn.