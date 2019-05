Aan Hoptille in Amsterdam-Zuidoost heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte één iemand zwaargewond. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg rond 21.50 uur een melding binnen dat er schoten waren gehoord. Er is kort daarna een burgernetmelding uitgedaan.

Er wordt gezocht naar twee daders. Eén blanke jongen in het zwart gekleed van 1.80 meter lang. De tweede dader is donker getint. Hij is ook in het zwart gekleed en draagt een muts. Ook deze verdachte is 1.80 meter lang.

Er wordt opgeroepen om de verdachten niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Er wordt ter plaatse sporenonderzoek gedaan.