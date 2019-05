Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam; van bevrijdingsfestivals bij de Westergasfabriek en op Plein '40-'45 tot het het openen van huizen waar Joden en verzetshelden leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een overzicht van enkele activiteiten.

Het Vrije Westen - Cultuurpark Westergasfabriek

Op 5 mei wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevierd met het jaarlijkse bevrijdingsfestival Het Vrije Westen op Cultuurpark Westergasfabriek. Hier worden zeven podia opgebouwd waarop uiteenlopende artiesten op zullen treden, zoals Kraantje Pappie, Johan en New Cool Collective. Ook zijn er vrijheidscolleges en kan er gegeten worden bij diverse 'rollende keukens'.

Waar: Cultuurpark Westergasfabriek

Wanneer: zondag 5 mei van 11.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

International Beyonce Day - Club NYX

Volgens Club NYX verdient Beyonce haar eigen feestdag. Daarom wordt 'The Queen of Pop' vrijdag de hele nacht op een voetstuk gezet. Verwacht haar solohits, nummers van Destiny's Child en nog veel meer. Ook is er een karaoke en nodigt de organisatie gasten uit om hun Beyonce-moves te laten zien op het podium.

Waar: Club NYX, Reguliersdwarsstraat 42

Wanneer: vrijdag 3 mei, van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: 11 euro

Open Joodse Huizen - heel Amsterdam

Op 4 en 5 mei openen in Amsterdam ruim dertig Amsterdamse deuren waarachter Joden of verzetsleden woonden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In woonkamers, klaslokalen, cafés en op zolders vertellen getuigen of nazaten over het toenmalige leven. Naast het bezoeken van woningen zijn er bijeenkomsten bij te wonen in het Nationaal Holocaustmuseum, het Olympisch Stadion en in Café 't Mandje.

Waar: heel Amsterdam

Wanneer: 4 en 5 mei, van 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis (aanmelding verplicht)

Open Joodse Huizen 2017: de Laraissestraat in Amsterdam. Door Arjen Poortman.

Yard Sale - De Tuinen Van

Plantenverhuurbedrijf De Tuinen Van heeft te veel planten en organiseert daarom een yard sale. Er kan groen gekocht worden in alle soorten en maten; van een hyacint tot een minicactus, varen, fatsia of palm van bijna 2 meter. Prijzen variëren van 3 euro voor de kleinste plantjes tot 90 euro voor de grootste.

Waar: Schaafstraat 19

Wanneer: zaterdag 4 mei, van 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Nieuw-West Zegt Dingen - Plein '40-'45

Op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West is op Bevrijdingsdag ruimte voor spoken word, muziek en storytelling. Daarvoor worden twee tenten opgetuigd. De line-up bestaat uit onder anderen Luan Buleshkaj, Soufiane Moussouli, Zaii Anders, Guillano Herdigein en Nicole Kaandorp. Mensen kunnen zich bovendien aanmelden voor een gratis 'vrijheidsmaaltijd', die zal worden verzorgd door plaatselijke ondernemers.