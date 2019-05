Festivals Maan wil oorlogsveteraan podium geven tijdens Bevrijdingsfestival Zangeres Maan reist op 5 mei als een van de Ambassadeurs van de Vrijheid per helikopter langs de bevrijdingsfestivals in het land. Ze wil op die dag niet alleen stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij het verhaal van een oorlogsveteraan, die in 2008 in Afghanistan heeft gediend.