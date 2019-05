Tijdens het Milkshake-festival op 27 en 28 juli op het Westergasterrein in Amsterdam zullen vier koppels getrouwd worden. Hiermee wordt gevierd dat Nederland als eerste land het homohuwelijk legaliseerde.

Stichting For All Who Love roept heteroseksuelen, homoseksuelen, transgenders en queers op om voor 10 mei per video liefdesverklaringen te mailen naar de organisatie van Milkshake.

De organisatie kiest vervolgens twee koppels uit die in het huwelijksbootje stappen, de andere twee zullen door het publiek worden gekozen. Kandidaten zullen op moeten schieten. Het toekomstig echtpaar moet voor 27 mei in ondertrouw zijn gegaan.

De kosten van al het gemeentelijke papierwerk en de huwelijksvoltrekking worden door de For All Who Love Foundation betaald.

Deze zomer zal Milkshake voor de achtste keer plaatsvinden.