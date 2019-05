De eerste boa's in Amsterdam zullen in juni met bodycams worden uitgerust.

Van juni tot september zullen er honderd bodycams worden uitgedeeld. Het gaat dan nog om een proef, waarbij onder meer gekeken wordt of het gebruik van de camera's niet in strijd is met de privacyregels.

"In de pilotfase wordt primair onderzocht of de inzet van bodycams bijdraagt aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de handhavers op straat, met voldoende waarborgen voor de privacy van burgers", schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

"Voor het meten van de effecten van de inzet van de bodycam wordt door OIS onafhankelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd."

Aan de bodycams moet te zien zijn of er gefilmd wordt, vermoedelijk door een lampje. De BOA's kunnen de zelf gemaakte beelden niet terugkijken of verwijderen. Ook worden de beelden niet langer dan 28 dagen bewaard.

Als de proef bevalt, worden alle BOA's in de eerste drie maanden van 2020 uitgerust met bodycams. Dat zal vermoedelijk 1,3 miljoen euro per jaar kosten.