Amsterdam

Verdachte van poging verkrachting NDSM-werf zit langer vast

Een 27-jarige man uit Amsterdam is afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld op verdenking van poging verkrachting en diefstal met geweld. Dat zou zijn gebeurd op 12 april in de buurt van de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De voorlopige hechtenis van de man is maandag verlengd.