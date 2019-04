Een 27-jarige man uit Amsterdam is afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld op verdenking van poging verkrachting en diefstal met geweld. Dat zou zijn gebeurd op 12 april in de buurt van de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De voorlopige hechtenis van de man is maandag verlengd.

Het politieteam doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar diverse incidenten in de omgeving van de NDSM-werf. Wat die incidenten zijn, is niet bekendgemaakt.

"Vanzelfsprekend wordt ook onderzocht of de nu aangehouden man van meer incidenten wordt verdacht", zo schrijft het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht.

De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Daarom zijn politie en OM terughoudend met het geven van informatie.