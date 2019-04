Er is geen pasklare oplossing voor de muggenoverlast waar de bewoners van de Baarsjes al jaren last van hebben, blijkt uit onderzoek van Buro Regen & Water, in opdracht van stadsdeel West.

Stadsdeel West stelde een onderzoek in naar de muggenoverlast nadat bewoners bij de GGD, de gemeente en het Ministerie van Volksgezondheid hadden aangeklopt.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen eenduidige oorzaak is van de overlast, waardoor het lastig is om tot een oplossing te komen.

De oorzaken kunnen per woning verschillen, blijkt uit het onderzoek. Zo kunnen kruipruimtes onvoldoende geventileerd zijn, ontbreken er soms horren op ventilatieroosters en zijn er mogelijk rioolbuizen verzakt waardoor er ondergronds ruimtes ontstaan. Op deze plekken leggen muggen graag hun eitjes.

Partijen gaan alle klachten registreren

Het stadsdeel, de woningcorporaties, Waternet en de GGD willen nu alle klachten gaan registreren. Op basis daarvan willen de partijen met maatwerkoplossingen komen.

De onderzoekers hebben zich vooral gericht op de omgeving van de Vespuccistraat. Ze hebben uiteindelijk niet kunnen concluderen of de overlast daar daadwerkelijk groter is dan in andere gebieden in de Baarsjes.