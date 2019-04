Een vrouw op een fiets is vrijdagnacht rond 4.30 uur aangereden op de Spaklerweg in Oost. Het slachtoffer werd geschept door een bestelbusje toen ze de weg over stak.

Volgens een getuige raakte de fietser zwaargewond en is zij naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.

Het ongeluk gebeurde bij de fiets- en voetgangerstunnel die de Spaklerweg verbindt met de H.J.E. Wenckebachweg.

De politie heeft vrijdagnacht onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De Spaklerweg was daarom uren afgesloten.