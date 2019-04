De dertigjarige man die in de nacht van donderdag op vrijdag naar het ziekenhuis moest nadat hij vastgebonden was achtergelaten bij een brandende auto in Amsterdam Nieuw-West, is niet ernstig gewond geraakt.

Het slachtoffer had door de brand wel veel rook ingeademd. "Hij is buiten levensgevaar", vertelt een politiewoordvoerder.

"Hij gaat waarschijnlijk vandaag ook weer naar huis. Hij heeft inmiddels de recherche gesproken, die doet naarstig onderzoek naar wat er is gebeurd."

Over de verklaring van het slachtoffer wil de politie nog niets zeggen. Ook wordt niet verteld of de man een bekende van de politie is.

Man werd bevrijd door politie

De melding over de autobrand kwam omstreeks 3.20 uur binnen bij de brandweer. Toen zij samen met de politie ter plaatse kwam, hoorden de hulpdiensten de man om hulp roepen. De politie heeft de man vervolgens bevrijd.

De recherche is nog op zoek naar getuigen en beeldmateriaal, dat bijvoorbeeld door dashcams van automobilisten in de omgeving is gemaakt.