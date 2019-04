Komende zaterdag, 27 april, is het weer Koningsdag. Vier je dit in Amsterdam, houd dan rekening met een aantal wegafsluitingen in de stad, ook is Amsterdam beperkt bereikbaar met het ov. In dit artikel zetten we alle omleidingen voor je op een rij.

Vanaf 07.30 uur zijn delen van het centrum afgesloten voor autoverkeer. Het gaat hierbij om het gebied binnen de S100 (Nassaukade, Stadhouderskade, de Amstel en de Valkenburgerstraat). Dit duurt meestal tot circa 23.00 uur. De Houtmankade, Westerdoksdijk, de Ruijterkade en de Piet Heinkade worden niet afgesloten.

Het tramverkeer is ook aangepast, er rijden veel minder trams dan normaal. De trams rijden volgens de zaterdagse dienstregeling en alleen de trams 1, 3, 7, 19 en 26 rijden de normale route. Tram 11 en 12 rijden niet. Verder zijn tweemaal twee lijnen samengevoegd: de 4 en 14 én 13 en 17 samengesteld. Ze rijden via een alternatieve route.

Voor de treinen geldt: station Rai en station Science Park zijn deze dag gesloten en reizigers kunnen omreizen via de stations Zuid of Amstel. Bussen rijden ook via alternatieve routes en niet door de binnenstad. Metro's rijden daarentegen wel, met uitzondering van de halte bij de Rai.

De pont vaart volgens de zaterdagregeling en er worden extra ponten ingezet van en naar de NDSM-werf.