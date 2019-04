Van de Amsterdammers haalt 60 procent het nieuws over de stad nog steeds bij AT5. Dat blijkt uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek over nieuwsvoorzieningen in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Het onderzoek werd donderdag gepresenteerd.

Op afstand volgt Het Parool (35 procent), terwijl 30 procent van de Amsterdammers het landelijk nieuws volgt voor berichten uit de stad.

Voor het onderzoek werden 1.740 mensen gevraagd naar hun mediagebruik. Uit elke stad ruim 400. Alle resultaten zijn hier terug te lezen (pdf).

Amsterdam is wat betreft nieuwsgebruik een uitzondering in vergelijking met de andere onderzochte grote steden. In de andere steden is de belangrijkste bron van stadsnieuws de regionale omroep, niet de lokale omroep zoals in Amsterdam.

Het Stimuleringsfonds concludeert dat de gratis beschikbaarheid en de toegankelijkheid van lokale media ervoor zorgen dat inwoners voor een bepaalde nieuwstitel kiezen.