De fatale steekpartij begin dit jaar op de Reigersbergenstraat in Amsterdam-West, waarbij een 29-jarige Amsterdammer omkwam, was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zei althans de 21-jarige verdachte Ahmad P. donderdag tijdens een pro forma-zitting.

De verklaring van P. is nieuw, maar hij geeft er donderdag niet meer toelichting op. Wel gaf hij meerdere keren aan op 9 mei meer uit te wijden over zijn verklaring.

De vraag waarom de Amsterdammer op zondagavond 13 januari precies werd doodgestoken blijft donderdag dan ook grotendeels onbeantwoord. Hij werd met tientallen messteken om het leven gebracht en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Voor nabestaanden is het een groot raadsel wat er die avond is gebeurd en vooral waarom. P. weigert een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

In het onderzoek voorafgaand aan de zitting verklaarde P. dat een derde persoon het slachtoffer die avond zou hebben gestoken. P., die het slachtoffer kende uit een vriendengroep, zou die persoon hebben geprobeerd tegen te houden, wat volgens hem mislukte. Voor deze verklaring is nog geen bewijs gevonden, al loopt het onderzoek nog steeds.

Veel bewijsmateriaal gevonden in de zaak

In de rechtbank werd donderdag duidelijk dat er veel bewijsmateriaal is gevonden in de zaak. Zo zijn er een jas en een mes aangetroffen met bloed en dna van zowel P. als van het slachtoffer. Ook werden de schoenen met het bloed van het slachtoffer gevonden in de woning van P. Verder zijn er handschoenen gevonden die een beschadiging hebben overeenkomstig met een verwonding op de hand van P.

Het dna van het slachtoffer werd nog op verschillende andere plekken gevonden, zoals in het huis en in de auto van P.

OM hoort verklaring die ruzie suggereert voor het eerst

De verklaring dat het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie hoort het Openbaar Ministerie (OM) donderdag naar eigen zeggen voor het eerst. Hoewel P. tijdens de verhoren meerdere keren zou hebben aangegeven uitleg te willen geven, zou hij zich bij de vraag naar details hebben beroepen op zijn zwijgrecht of zijn verhaal hebben veranderd.

Het OM twijfelt bovendien aan de verklaring van de uit de hand gelopen ruzie. Volgens de officier liep het 29-jarige slachtoffer altijd weg voor ruzies en stuurde hij nog "vrolijke berichtjes via WhatsApp" vlak voor het steekincident. Niets zou hebben gewezen op een ruzie.

OM: 'Slachtoffer werd mogelijk gelokt'

Ook zou het slachtoffer nooit eerder op de plek van het incident zijn geweest, wat volgens het OM de suggestie wekt dat hij naar die plek gelokt was. Er wordt nog altijd gezocht naar een tasje met geld dat het slachtoffer bij zich zou hebben gehad.

De rechters besluiten donderdag dat er voldoende "ernstige bezwaren" zijn om P. langer vast te houden. Ondanks zijn weigering kan P. na 9 mei alsnog naar het Pieter Baan Centrum worden gestuurd voor een uitgebreid onderzoek.