De omgeving van de Ottho Heldringstraat in Slotervaart is woensdagavond een tijd afgezet terwijl het arrestatieteam van de politie een inval deed in een woning. In het huis werd niemand aangetroffen, schrijft de politie via Twitter.

Meerdere politie-eenheden waren aanwezig na een melding over meerdere verdachten met vuurwapens.

Agenten liepen in en uit een naastgelegen flatgebouw. Ook was een arrestatieteam ter plaatse. Het arrestatieteam ging het flatgebouw binnen, maar verliet dat even later weer met lege handen.