De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Tandheelkundige kliniek Westerpark een aanwijzing gegeven. Dat betekent dat de kliniek maatregelen moet nemen om tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, straling en organisatie van de zorg weg te nemen.

De inspectie constateerde op 31 oktober 2018 tekortkomingen in de kliniek. De controle was gericht op infectiepreventie in de mondzorg. De kliniek heeft niet laten zien dat ze iets aan de tekortkomingen gedaan hebben, waarna de inspectie ook onderzoeken op andere gebieden instelde.

Op 13 maart constateerde de inspectie dat ook op het gebied van radiologie (straling) en organisatie van de zorg zaken niet in orde waren. De kliniek heeft voor de tekortkomingen een aanwijzing gekregen.

De Tandheelkundige kliniek Westerpark moet per direct aan een aantal maatregelen voldoen. Voor maatregelen die meer tijd kosten, krijgt de kliniek tot 31 mei 2019. Als ook dan niet aan de tekortkomingen is gewerkt, kan de kliniek een dwangsom of last onder bestuursdwang krijgen opgelegd.